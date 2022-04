Ilona Staller è una delle protagoniste di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Nel suo passato però ci sono alcuni momenti drammatici, come accennati in lacrime dalla stessa protagonista del reality condotto da Ilary Blasi. Ed addirittura oggi Ilona rischierebbe l’arresto: a renderlo noto è stato il suo legale, l’avvocato Luca Di Carlo.

Ilona Staller: perché rischia di essere arrestata

Proprio Ilona Staller nel corso della sua esperienza all’Isola dei Famosi aveva raccontato quanto fu per lei dolorosa la separazione dal figlio Ludwig Maximillian Koons ed i momenti burrascosi vissuti con l’ex marito Jeff Koons, celebre artista statunitense.

Costretta a vivere lontana dall’amato figlio, Ilona Staller arrivò a rapirlo, come ammesso dalla stessa, per portarlo in Italia. Questo provocò lunghe battaglie legali fino a quanto la Corte Suprema di New York emise un ordine di arresto ai suoi danni per sottrazione di minore. L’ex marito Koons le chiese 8 milioni di dollari di risarcimento.

Quella che sembra una storia appartenente al passato potrebbe oggi avere ancora delle ripercussioni importanti nella vita di Ilona. A renderlo noto è stato l’avvocato Luca Di Carlo, l’uomo grazie al quale all’epoca la Staller fu assolta e che adesso però al settimanale Nuovo ha dichiarato:

Purtroppo non è mai stato revocato l’ordine di arresto cautelare, nonostante la sentenza passata in giudicato abbia pienamente assolto Ilona.

Nel caso in cui la naufraga dovesse messere piede a New York, potrebbe essere arrestata a messa sotto processo.