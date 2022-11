Ilary e Totti si ritrovano in tribunale: borse vs Rolex, ecco com’è andata

Oggi 11 novembre è stata una giornata importante per l’ex coppia formata da Ilary Blasi e Francesco Totti. I due ex coniugi si sono incontrati per un faccia a faccia direttamente in tribunale, dopo essere finora ignorati nella grande ville all’Eur. Un faccia a faccia con protagonista uno scontro epico: borse vs Rolex.

Ilary e Totti, faccia a faccia in tribunale

Ilary e Totti sono giunti oggi presso il tribunale civile di Roma per essere ascoltati sull’ormai celebre vicenda relativa alla mancata restituzione di borse, orologi, scarpe e gioielli.

L’udienza, come riferisce la Gazzetta dello Sport, sarebbe durata circa un’ora e 15 minuti durante la quale i due ex coniugi avrebbero spiegato al cospetto del giudice, ciascuno le proprie ragioni. La conduttrice conta di rientrare in possesso di una preziosa collezione di borse – in parte già ritrovate seppur in modo bizzarro – e scarpe firmate. L’ex Capitano della Roma invece spera di poter rimettere le mani sui preziosi Rolex.

La prima a giungere in tribunale, nel primo pomeriggio odierno, sarebbe stata Ilary, seguita sei minuti dopo dall’ex marito. Alla fine dell’udienza, dopo i saluti di rito tra avvocati, i due ex sarebbero usciti a distanza di un minuto l’uno dall’altra senza rilasciare alcuna dichiarazione.

Adesso l’ultima parola spetta al giudice Francesco Frettoni che dopo aver ascoltato entrambe le campane dovrà decidere se convocare o meno i testimoni indicati dalle parti in causa.