Ilary Blasi dopo l’ufficializzazione della separazione da Francesco Totti è volata in Tanzania con la sorella Silvia ed i tre figli. L’ex Capitano della Roma, invece, è spuntato mentre gioca a Padel in un video condiviso su Instagram da Vincent Candela.

Ed intanto, il sempre informato Alberto Dandolo, tramite il settimanale Oggi ci rivela altri croccanti retroscena su una delle coppie più amate dello showbiz italiano:

Quando anni or sono la bellissima e ambiziosa ragazza della periferia romana fu scelta dalla storica responsabile casting Mediaset Gianna Tani per fare la Letterina a Passaparola aveva poco più di 20 anni e per quanto acerba ed inesperta non fece molta fatica ad accreditarsi tra i potenti dell’Azienda e tra i più noti “influencer” (ai tempi ancora analogici) delle notti meneghine. Memorabili le sue serate nelle migliori discoteche della città in compagnia della collega Alessia Fabiani e le sue ospitate nei più cool locali d’Italia.

E ancora:

Poi l’incontro con Francesco Totti:

Poi l’incontro organizzato a tavolino con il calciatore e così Ilary da reginetta della tv commerciale e delle albe sotto la Madonnina divenne la signorina Blasi e poi la signora Totti. Alla sua immagine pubblica si infuse una potente iniezione di immacolata perfezione. Da regina delle notti a regina del focolare domestico.

Da letterina a blasonata conduttrice tv. Eppure Ilary, per fortuna o per incoscienza, la sua vera natura non l’ha mai veramente tradita. Le voci, insistenti e a volte invadenti, sul suo approccio virile alla vita e all’altro sesso l’hanno sempre rincorsa.

Si favoleggiò anni fa di una sua tresca con un noto dirigente del Biscione e poi di un imprenditore napoletano che alloggiava al lussuoso Mandarin hotel di Milano. Fino all’ex di Belen Antonino Spinalbese, all’attore Luca Marinelli e per ultimo al suo personal trainer.

Parole, pettegolezzi e supposizioni che lasciano il tempo che trovano. Perché lei, a differenza del suo più ingenuo ex consorte, è scaltra assai e se tradimenti furono non me ha mai lasciato traccia alcuna. Quella stessa scaltrezza che le ha già fatto fare il primo gol contro Francesco Totti attraverso la stipulazione di un accordo sul mantenimento. Sarebbe stato raggiunto per via extragiudiziale e dovrebbe essere perfezionato a breve.