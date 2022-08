Sono stati in tanti i volti noti del mondo dello spettacolo che si sono esposti sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, esprimendo il loro dispiacere per la fine del matrimonio. Tra i Vip ora si aggiunge anche Gerry Scotti che stasera tornerà sul piccolo schermo con il suo Caduta Libera dopo la fine delle vacanze estive. Per la prima volta il noto conduttore ha parlato del gossip del momento, svelando anche un retroscena sull’ex coppia chiacchieratissima.

Ilary e Totti, il retroscena svelato da Gerry Scotti

Proprio Gerry Scotti ha un legame molto forte con Ilary Blasi, dal momento che ha tenuto a battesimo la conduttrice durante il suo preserale Passaparola. E’ qui che la conduttrice dell’Isola ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo nei passi di “letterina”. Gerry Scotti in una recente intervista a Panorama ha voluto ricordare un tenero aneddoto sugli inizi della storia tra Ilary e Totti, quando i due iniziavano a frequentarsi proprio in quegli anni:

Un giorno arrivai nel backstage di Passaparola e nell’ultimo tratto di corridoio buio che portava allo studio intravidi un ragazzotto seduto su un cubo, col cappello di lana calato in testa. Mi giro e gli dico: ‘E tu chi sei?’. ‘Francesco’ mi rispose senza dirmi il cognome. Ovviamente riconobbi la voce. ‘E che ci fai qui?’. ‘Aspetto Ilary’.

Proprio Gerry Scotti ha assistito alla nascita del loro amore, vent’anni fa: