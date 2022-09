Nell’affaire tra Francesco Totti e Ilary Blasi è entrato a gamba tesa anche Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi ha pubblicato delle Instagram Stories con delle rivelazioni che inevitabilmente hanno fatto molto rumore. In seguito, il suo account è stato sospeso: solo una coincidenza? Ad intervenire è stato nelle passate ore il legale storico di Corona, l’avvocato Ivano Chiesa, intervistato da Fanpage.it.

Ilary e Totti, parla l’avvocato di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona intervenendo sulla separazione tra Totti e Ilary ha lanciato svariate accuse all’ex coppia, sostenendo i presunti tradimenti reciproci. Poi aveva postato lo screen di un presunto messaggio ricevuto da Totti, prima che il suo profilo svanisse nel nulla.

A spiegare cosa è accaduto al suo account Instagram è stato l’avvocato Chiesa, intervenuto su Fanpage:

Il profilo è stato disabilitato. Mi ha chiesto cosa ne pensassi e ho risposto che Instagram ha rotto le scatole. In un paese come l’Italia, in cui vige libertà di parola e di espressione, non puoi permetterti di bloccare un sistema di comunicazione, tantomeno senza comunicarlo preventivamente. Ritengo che sia illegittimo e vedremo cosa fare. Siamo in Italia, non in Russia. Il concetto che chi somministra un servizio possa fare ciò che gli pare è sbagliato perché esiste una cosa chiamata Codice Civile e sopra c’è un’altra cosa che si chiama Carta Costituzionale. Il regolamento di Instagram prevede che, a loro insindacabile giudizio (e su questo avrei molto da dire), se ritengono di trovarsi di fronte a pubblicazioni che ledono le linee guida, possono chiudere il profilo. Ma comunque te lo devono dire prima, altrimenti diventa censura. Se domani comincio a scrivere che il signor Rossi è uno str***, e lo scrivo per una settimana, non possono chiudermi. Al massimo, il signor Rossi può querelarmi. La censura preventiva non è consentita nel nostro ordinamento.

L’avvocato Chiesa non riesce a spiegarsi il motivo del blocco, ritenendo quanto visto del tutto “neutro”. Parlando poi dell’intervento di Fabrizio Corona nel gossip del momento ha aggiunto:

È il mestiere di Fabrizio e sa quello che deve fare. Sa benissimo che quello che pubblica deve avere un riscontro oggettivo e sta attento anche all’utilizzo dei termini. Mi fido di Fabrizio, lo conosco da 10 anni. Sa quello che fa.

Pur conoscendo i termini della diffamazione, l’avvocato ha commentato:

Ma tanto lo quereleranno di sicuro. Non c’è dubbio, l’ho già messo in preventivo. Anche il fatto che poi censurino. Accade perché è Fabrizio? Non lo so, ma il sospetto mi viene. Far tacere i dissidenti è una roba da Putin. Lo scriva. Se Fabrizio dice che farà delle rivelazioni a proposito della polemica tra Totti e la sua ex moglie, mi fido di quello che farà. Sempre dando per scontato che lo quereleranno, cosa che gli ho detto.

Nonostante il blocco social, conoscendo bene Fabrizio, l’avvocato Chiesa dubita che potrà fermarsi o restare in silenzio. Il motivo del suo intervento, chiaramente, deriverebbe da una vicenda personale:

Certo. Mi ricordo quando la signora Ilary Blasi lo maltrattò e lo buttò fuori dalla trasmissione […] Ritiene sia arrivato il momento e sta facendo valere le sue ragioni, le sue opinioni. Nel suo post lo scrive. Dice, in buona sostanza, che non racconta mai bugie e che se dice qualcosa è perché ha le prove. La volta scorsa ha lasciato perdere perché non era il momento, avevamo un sacco di problemi. Anche per quello mi diede molto fastidio. Molto facile prendersela con uno che è in grande difficoltà. Facile spegnere il microfono. Come Instagram.

Infine, sul contenuto del messaggio ricevuto dal profilo di Totti, l’avvocato di Corona ha replicato con un secco “Non lo so”.