La rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti è ormai cosa nota da settimane. E da settimane è diventato ufficialmente il gossip più chiacchierato del momento. Se ne parla praticamente ovunque: al bar, in tv e in radio. E proprio qui è successo il caos nelle passate ore, quando Francesco Facchinetti si è rifiutato di affrontare l’argomento lasciando lo studio della trasmissione radiofonica da lui condotta.

Ilary e Totti, caos in radio: sfuriata di Francesco Facchinetti

A raccontarci cosa è accaduto è Il Messaggero che ha ripercorso le varie tappe con protagonista Francesco Facchinetti, il quale si è rifiutato di parlare della rottura tra Totti e Ilary perdendo le staffe e andando via dallo studio di Radio 105, dove conduce la trasmissione 105 Kaos.

“Piuttosto che parlare dell’argomento più in voga ha deciso di abbandonare lo show finendo nei guai”, scrive Il Messaggero. Durante la diretta radiofonica, Facchinetti sbotta:

Piuttosto che parlare di Francesco Totti e Ilary Blasi rischio il posto!

Quindi avrebbe lasciato da soli i due colleghi ed abbandonato lo studio. Una sfuriata certamente eccessiva al punto che lo stesso Facchinetti successivamente sarebbe intervenuto in una diretta Instagram dichiarando:

Io non volevo parlare della questione non perché abbia qualcosa contro di loro ma perché non voglio parlare dei fatti degli altri. So che è un argomento di attualità e costume ma a me non frega un ca**o. Non parlo di queste cose, piuttosto rischio il posto. Chiedo scusa se me ne sono andato di punto in bianco dal programma, lo so che non è da professionisti.

Adesso però sarebbe sorto un dubbio: Francesco Facchinetti rischia davvero il posto in radio? In tanti hanno ipotizzato che non lo sentiremo più nel programma in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20, ma in realtà, fa sapere il quotidiano, non pare ci siano state ripercussioni dopo la sua sfuriata.