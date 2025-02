Ilary Blasi torna in Tv: ecco dove la vedremo dopo i rifiuti a Mediaset

Dopo mesi di silenzio e indiscrezioni, Ilary Blasi rompe gli indugi e torna ufficialmente sul piccolo schermo. La conduttrice, celebre per la sua grinta e il carisma inconfondibile, ha detto sì alla conduzione di Battiti Live, lo show musicale estivo trasmesso su Canale 5. Una decisione che arriva dopo aver rifiutato ben due proposte di punta da parte di Mediaset: La Talpa e L’Isola dei Famosi.

Ilary Blasi torna in TV: accettata la conduzione di Battiti Live

Secondo quanto riportato da Dagospia, Ilary sarà al timone del programma per il secondo anno consecutivo, affiancata molto probabilmente dal fidato Alvin, con cui ha consolidato una solida intesa professionale. Il pubblico, dunque, potrà rivedere la coppia in azione in un contesto vivace e dinamico, perfetto per il loro stile leggero e coinvolgente.

Ilary Blasi non è nuova a scelte che fanno discutere. Dopo il successo del documentario “Unica” e della serie “Ilary” su Netflix, sembrava intenzionata a prendersi una lunga pausa dalla TV. Il rifiuto di reality impegnativi come La Talpa e L’Isola dei Famosi aveva alimentato le voci di un suo possibile allontanamento definitivo dal mondo dello spettacolo.

Tuttavia, Battiti Live rappresenta un progetto completamente diverso: meno stressante, privo delle dinamiche complesse dei reality e con una gestione più leggera. La formula vincente dello show, che porta la musica dal vivo nelle piazze italiane più suggestive, sembra essere stata la chiave per convincere Ilary a rimettersi in gioco.

Ilary Blasi e Mediaset: un rapporto in continua evoluzione

Nonostante i rifiuti iniziali, il rapporto tra Ilary Blasi e Mediaset resta solido. L’azienda ha continuato a puntare su di lei, certa del suo talento e della sua capacità di conquistare il pubblico. La scelta di affidarle nuovamente la conduzione di Battiti Live dimostra la fiducia riposta nelle sue doti di intrattenitrice.

La collaborazione con Alvin, già collaudata in passato, rappresenta un ulteriore punto di forza. La loro sintonia sul palco è un valore aggiunto per lo show, che mira a replicare e superare il successo delle edizioni precedenti.