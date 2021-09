Ilary Blasi, Star in the star “uguale” a Tale e Quale Show? Arriva il suo commento

Stasera debutterà su Canale 5 Star in the star, il programma condotto da Ilary Blasi che ha già sollevato numerose polemiche per le similitudini con Tale e Quale Show e Il cantante mascherato. La conduttrice intervistata da Panorama ha replicato agli “attacchi”.

Ilary Blasi, Star in the star “uguale” a Tale e Quale e Il Cantante Mascherato?

Che effetto mi fa sapere che un mio programma è diventato un caso politico ed è finito addirittura in Commissione di Vigilanza Rai? Guardi, le polemiche fanno parte del gioco e la risposta più facile da dare è il solito “nel bene o nel male purché se ne parli” (dice ridendo, ndr). La verità è che sono concentrata più sul programma che sulle polemiche. Guardo nel mio orto, non in quello altrui: quando mi hanno fatto vedere il format – nella versione tedesca – ho provato a capire quanto la mia conduzione si potesse adattare al programma, non quanto somigliasse ad altri show.

E se il direttore di Rai1 Stefano Coletta ha confidato di non avere gradito la collocazione di Star in the Star, Carlo Conti, decisamente più diplomatico, ha evidenziato l’inutilità delle polemiche:

Può capitare che ci siano programmi che, sulla carta, hanno meccanismi e sfumature simili. In tv c’è spazio per tutti. La penso esattamente come Carlo, c’è posto per tutti. Lui è un professionista serio e un uomo intelligente. E poi diciamolo: in tv sono anni che non s’inventa niente da zero ma il conduttore e gli autori possono comunque dare un twist imprimendo un’identità diversa a un programma.

Ilary Blasi svela anche di volersi concentrare solo su questo show al momento:

Se sto già lavorando al cast della nuova Isola dei famosi? Con calma, la prego. Ora ci concentriamo su Star in the star, poi parleremo dell’Isola. E poi questo è un lavoro strano, tutto può succedere da qui a marzo.

E per quanto riguarda La Talpa, fa un passo indietro sull’ipotetica conduzione: