Ilary Blasi, come cambia lo spot tv Lenor dopo la separazione da Francesco Totti

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti cambia tutto, anche gli spot tv. Mentre la Rai decide di giocare d’anticipo e di cavalcare l’onda del gossip sferrando una mossa niente male, Lenor cambia la pubblicità ritenendo la parola “matrimonio” ormai poco consona oltre che non proprio più al passo con i tempi.

Ilary Blasi, Lenor cambia lo spot tv

Come è ampiamente noto, Ilary Blasi è il volto dello spot tv di Lenor, celebre ammorbidente. L’abbiamo vista nei panni della casalinga alle prese con il bucato anche insieme a Francesco Totti, mentre mostravano le lenzuola pulite e profumate.

Nel 2021 un nuovo spot Lenor mostrava solo la conduttrice mentre pronunciava al termine le seguenti parole:

Lenor ammorbidente e perle insieme… Un matrimonio perfetto.

Adesso però nello slogan dello spot qualcosa non torna, alla luce delle ultime vicende personali che vedono coinvolta proprio la protagonista e testimonial. Come fa sapere il portale Very Inutil People dopo la segnalazione di una loro fonte, lo spot sarebbe leggermente cambiato e la parola “matrimonio” sarebbe stata sostituita con “profumo”.