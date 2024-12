Tra Ilary Blasi e Silvia Toffanin è “calato il gelo”: cosa c’entra Pier Silvio Berlusconi

Tra Silvia Toffanin e Ilary Blasi sarebbe calato il gelo, ecco per quale motivo.

L’amicizia tra Ilary Blasi e Silvia Toffanin sembrerebbe vacillare a causa di tensioni legate a Pier Silvio Berlusconi e al futuro televisivo della conduttrice. La vicenda ruota attorno a una serie di rifiuti che Ilary avrebbe opposto alle proposte lavorative del numero uno di Mediaset, creando attriti professionali e personali.

Ilary Blasi e il “no” a L’Isola dei Famosi

Durante la recente conferenza stampa di fine anno di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha confermato che la prossima edizione de L’Isola dei Famosi andrà regolarmente in onda, mantenendo il format invariato. Tuttavia, i vertici della rete non hanno ancora scelto chi sarà al timone del reality.

Secondo indiscrezioni riportate dal settimanale Oggi e da Dagospia, Ilary Blasi avrebbe declinato l’invito a tornare come conduttrice del programma. Pier Silvio Berlusconi avrebbe puntato su di lei per risollevare gli ascolti, crollati durante l’ultima stagione, ma l’ex moglie di Francesco Totti avrebbe deciso di non accettare.

Pier Silvio e i rapporti incrinati con Ilary

Non è la prima volta che Ilary Blasi dice “no” a una proposta di Berlusconi. Già in precedenza, la conduttrice aveva rifiutato di presentare il ritorno de La Talpa, affidato poi a Diletta Leotta, che ha registrato un clamoroso flop con la chiusura anticipata del programma.

Secondo Alberto Dandolo, questa nuova presa di posizione di Ilary avrebbe irritato Pier Silvio, alimentando tensioni:

Pier Silvio si sarebbe legato al dito i rifiuti di Ilary, che a breve tornerà protagonista con la serie Netflix Ilary, in uscita il prossimo 9 gennaio.

Rapporti tesi con Silvia Toffanin?

Le tensioni non sembrano limitarsi al piano professionale. Sempre secondo Dagospia, i dissapori tra Pier Silvio e Ilary avrebbero avuto ripercussioni sull’amicizia della conduttrice con Silvia Toffanin, moglie di Berlusconi. Da sempre legate da un rapporto di affetto, le due amiche ora sembrerebbero vivere un momento di distacco, definito da alcune fonti come un raffreddamento.

Mentre i rapporti con Mediaset si fanno più complessi, Ilary Blasi si prepara a tornare sotto i riflettori con la serie Netflix Ilary, sequel del documentario Unica. La produzione, articolata in cinque episodi, sarà disponibile dal 9 gennaio 2025 e si concentrerà sulla vita privata e professionale della conduttrice.