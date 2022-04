Ilary Blasi è stata tra le migliori protagoniste di Belve, il format condotto da Francesca Fagnani senza peli sulla lingua. Tra una chiacchiera e l’altra, è spuntato fuori anche il nome di Fabrizio Corona.

Naturalmente, tra gli argomenti trattati anche il gossip in merito ad una potenziale crisi (con tanto di tradimento) con il marito Francesco Totti. La conduttrice de L’Isola dei Famosi ha parlato di “complotti” e “macchinazioni” della stampa anche se ha confidato di non avere pensato ad un nome preciso dietro questo “scandalo” fake.

“No, avevo altre cose a cui pensare, non a chi. La nostra sensazione è stata proprio quella lì, che fosse un po’ organizzato. È inutile farmi questa domanda, tanto non lo saprò mai”, ha aggiunto Ilary.

Per questo motivo, Francesca Fagnini ha inserito un “tarlo” nella testa della conduttrice dopo avere menzionato Fabrizio Corona e le insinuazioni secondo le quali Francesco Totti, mentre Ilary Blasi era incinta del primo figlio, l’avesse tradita con Flavia Vento:

Ilary Blasi ha replicato:

Sinceramente… boh non ho pensato. Ecco, se mi chiedi se ho pensato a lui no. Però ora mi ci stai facendo pensare! No, non ci ho pensato, anche perché poi è partito da altri giornali.