Ilary Blasi, non solo The Couple: “Ruolo fisso in un programma di successo di Canale 5”, l’indiscrezione

Se per quanto riguarda l’Isola dei Famosi avrebbe saggiamente preso le distanze, Ilary Blasi non sarà esente da nuovi impegni in casa Mediaset. E secondo quanto svelato da Alberto Dandolo per Dagospia, The Couple potrebbe non essere il solo.

Ilary Blasi: ruolo fisso in un celebre programma?

A proposito di Ilary Blasi, dal prossimo aprile la ritroveremo alla guida del nuovo programma di Canale 5, una sorta di Grande Fratello, tra Vip e volti non noti come concorrenti.

Tuttavia, proprio in queste ore è spuntato un altro interessante rumor sul conto dell’ex signora Totti. Ecco cosa si legge, in merito, tra le pagine web di Dagospia:

Sora Ilary Blasi quest’anno si è saggiamente tenuta alla larga dello stagionato reality del Biscione e ha preferito rischiare con la conduzione, in tandem col fido Alvin, di un nuovo format per coppie. Ma questo non dovrebbe essere per l’ex Capitana il solo impegno televisivo: potrebbe apparire stabilmente in altro ruolo in un programma di successo della rete ammiraglia? Di quale show stiamo parlando? Ah, saperlo…

Quale sarebbe il programma in questione? Il nome di Ilary compare tra quelli dei papabili giudici della nuova edizione del serale di Amici 24 in partenza il 22 marzo. Potrebbe essere proprio questo il nuovo ruolo pensato per la Blasi?