Dopo essere stata protagonista ieri della nuova puntata dell’Isola dei Famosi, la conduttrice oggi lo sarà di Belve, la trasmissione di Rai2 condotta da Francesca Fagnani. Ilary ha ripercorso in una lunga intervista che vedremo in seconda serata, i momenti più salienti della sua vita privata e della sua carriera, soffermandosi sulla notizie più recenti che l’hanno riguardata.

Ilary Blasi si confessa a Belve

In modo particolare, incalzata dalla padrona di casa, Ilary Blasi ha commentato l’ultimo insistente gossip sulla sua vita privata relativo alla presunta crisi con Francesco Totti. In merito Ilary ha confidato che il loro matrimonio non potrebbe sopravvivere ad un tradimento, “né dell’uno né dell’altra”.

Quindi la Fagnani ha insistito sulla famosa foto che ritrae una ragazza molto simile alla Blasi, allo stadio, a pochi metri dal marito Francesco: tutta una macchinazione?

Avevo altro a cui pensare in quel momento e non a chi… Se ho pensato a un complotto? No, tanto la certezza non ce l’avrò mai, è facile puntare il dito contro i soliti nomi…

Ilary Blasi ha poi chiarito ancora una volta il senso della sua battuta fatta nella prima puntata dell’Isola dei Famosi e che era sembrata come una vera e propria frecciatina ad Alfonso Signorini, specificando che voleva fare solo un complimento:

Non era una frecciatina, abbiamo una confidenza, è un gioco, è stata vista come una cosa negativa, invece era una cosa positiva, voleva essere un complimento a Vladimir Luxuria.

Infine svela quale sarebbe stato il nome scelto per la figlia Chanel: “La verità? Roma!”.