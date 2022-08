Nuovo giorno e nuovo gossip su Ilary Blasi e Francesco Totti, la ex coppia scoppiata dopo 17 anni di matrimonio. Nelle ultime ore sarebbe giunta una nuova segnalazione sul conto della conduttrice Mediaset, la quale dopo aver lasciato Sabaudia, in seguito all’arrivo dell’ex marito Francesco Totti, si starebbe concedendo alcuni giorni di vacanza e relax in montagna.

Ilary Blasi, dopo la calda Africa e la rilassante Sabaudia, ha scelto di partire alla volta delle Dolomiti ma senza i figli, rimasti invece con il padre, come fotografato nelle passate ore da Il Messaggero.

Nel frattempo l’influencer ed esperta di gossip, Deianira Marzano, avrebbe ricevuto una segnalazione sul conto di Ilary con tanto di foto:

Una versione leggermente differente, quella riportata da ThePipol_gossip:

Ilary Blasi, per la prima volta, tradisce la sua amata Sabaudia e per star lontano da paparazzi sotto casa e sopra i tetti, ma soprattutto per non incrociare il suo ex Francesco Totti, ha scelto la montagna per allontanarsi dal suo buen retiro in un estate che non immaginava così ‘calda’.

La Blasi ha scelto le Dolomiti e il silenzio delle montagne senza rinunciare a scatti sexy dedicati ai suoi fan perché, ricordiamolo, Ilary è single e il suo cuore batte solo per la sua famiglia.

Alcune lettrici ci segnalano che la Blasi, senza figli perché sono con il padre, parlava del suo ex marito dicendo che i due non si erano incrociati e lui ha iniziato a portar via le sue cose da casa. Il presente/futuro di Totti è sotto lo stesso tetto con Noemi.