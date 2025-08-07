Ilary Blasi, lite con Alfonso Signorini: IL VIDEO

Ilary Blasi e la lite con Alfonso Signorini, cos’è successo.

Ilary Blasi ricorda la causa contro Signorini: “Mi avete fatta arrabbiare, ma poi abbiamo riso insieme”

Tra Alfonso Signorini e Ilary Blasi oggi il clima è disteso, ma non è sempre stato così. Anni fa, prima ancora della loro esperienza condivisa al Grande Fratello Vip, i due hanno avuto una forte discussione che è sfociata addirittura in tribunale.

In occasione del trentesimo anniversario della rivista Chi, Ilary ha ripercorso proprio quel momento, raccontando con sincerità il suo rapporto con il settimanale diretto da Signorini: “Se il giornale Chi mi ha fatto più sorridere o arrabbiare? Ti devo dire 50 e 50, perché anni e anni fa ho discusso proprio con il direttore Alfonso Signorini, abbiamo litigato. Poi ci siamo ritrovati al Grande Fratello Vip, abbiamo chiarito e ci siamo ammazzati dalle risate. Non mi ricordo la prima volta che sono finita su Chi, mentre l’ultima credo che sia la copertina che mi avete dedicato insieme a Michelle Hunziker. Il gossip nella mia vita è stato il 50% devo essere sincera, ormai fa parte di me e lo accetto. Nei gossip su di me certe volte c’è una base di verità, che però qualche volta viene esagerata, altre volte anche minimizzata. Però è divertente l’interpretazione che il giornalista di turno vuole dare.”

La lite per le paparazzate in topless

A far nascere quella frattura tra lei e Signorini furono alcune immagini pubblicate dal settimanale, che la ritraevano in topless nella sua casa di Formentera. In un’altra dichiarazione, rilasciata sempre sulla rivista, la conduttrice ha raccontato:

“Non mi agito per i gossip, a parte una volta che mi avete fatta arrabbiare. Avete pubblicato degli scatti in cui non avevo il pezzo di sopra del costume, ero a casa mia a Formentera. Quindi ho fatto causa a Chi e a Signorini e ho anche vinto, poi con il GF Vip tutto si è chiarito ed è nato l’amore.”

Si trattò dunque di una vicenda seria, che però si è risolta col tempo in modo pacifico. Dopo quella causa — che le diede ragione — Ilary e Alfonso si sono ritrovati in un contesto professionale molto diverso, riuscendo a superare i dissapori e trasformando un episodio spiacevole in una nuova forma di complicità.

Un esempio di come, nel mondo dello spettacolo, anche i rapporti più tesi possano evolvere e trovare nuova armonia, senza dimenticare il passato ma imparando a riderci sopra.