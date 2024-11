Ilary Blasi Incinta di Bastian? Indiscrezione bomba di Diva e Donna: “Prime foto col pancino”

Ilary Blasi incinta di Bastian? La conduttrice torna al centro dell’attenzione mediatica con uno scoop sorprendente: secondo il settimanale Diva e Donna, Ilary sarebbe in dolce attesa del suo quarto figlio, il primo con l’attuale compagno, Bastian Müller.

Ilary Blasi e Bastian Müller: il gossip sulla gravidanza

A scatenare i rumors è stata una serie di scatti pubblicati dal magazine, che ritraggono la coppia in atteggiamenti affettuosi. In una delle foto, Bastian sembra poggiare la mano sul ventre di Ilary, un gesto che il settimanale ha interpretato come un possibile annuncio non ufficiale della gravidanza. La didascalia che accompagna le immagini parla chiaro:

Mentre Totti è coinvolto in un altro scandalo, per Ilary una nuova vita: le prime foto con il pancino. Con Bastian un figlio in arrivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diva e Donna (@divaedonna_settimanale)

Tuttavia, né Ilary né il suo staff hanno confermato le indiscrezioni.

Se la notizia fosse confermata, questo sarebbe il quarto figlio per la conduttrice, che è già madre di Cristian, Chanel e Isabel, avuti dall’ex marito Francesco Totti. Dopo il burrascoso divorzio, la relazione con Bastian sembra aver portato serenità nella vita della Blasi, che appare sempre più felice al fianco del compagno.