Ilary Blasi dopo la separazione da Francesco Totti volta pagina e pensa al futuro. Tra le pagine del settimanale DiPiù TV, oltre alla sua presunta volontà di cambiare look (dopo aver visto Noemi Bocchi) emergono altri interessanti dettagli.

“Quando Ilary è tornata dalla Tanzania ha pensato di tagliarsi i capelli. Appena sono cominciate a uscire le foto di Noemi ha deciso di cambiare look”, si legge tra le pagine del settimanale. Inoltre, fonti vicine alla conduttrice de L’Isola dei Famosi, parlano di un suo desiderio di tornare sui libri:

Ed intanto the pipol parla di nuove amicizie particolari per la Blasi:

Lui si chiama Cristiano Iovino tra i pierre più noti della Capitale. In passato anche amico di Francesco Totti. In questo ultimo mese è lui che consola Ilary Blasi, in modo amichevole, dopo la separazione con l’ex marito.

Iovino, in passato, ha avuto un flirt con l’ex tronista Sabrina Ghio e l’influencer Giulia De Lellis. È stato anche l’ex storico di Zoe Cristofoli, oggi compagna di Theo Hernandez giocatore del Milan.