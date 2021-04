Ilary Blasi oggi compie 40 anni e per l’occasione il settimanale Chi le dedica una bellissima intervista durante la quale, naturalmente, non potevano mancare ampie parentesi dedicate alla sua conduzione dell’Isola dei Famosi.

Ilary Blasi, la conduzione all’Isola e l’arrivo di Ignazio Moser

Intervistata dal settimanale Chi, Ilary Blasi ha svelato quali sono le differenze tra la conduzione dell’Isola e la precedente conduzione del Grande Fratello:

È sempre un reality, ma è diverso dal Grande fratello, tecnicamente è un pochino più complicato, c’è il ritorno, c’è l’audio che qualche volta non arriva, già nel reality l’improvvisazione… All’Isola devo essere lucida per quattro ore di seguito, non posso perdere un attimo. Però, mi piace, è un bel viaggio anche per noi che siamo in studio, vedi questo mare…

Nella prossima puntata arriverà finalmente Ignazio Moser in Honduras e in merito non è mancato un commento da parte di Ilary Blasi:

Arriva tra un po’ di giorni, io non lo conosco così bene, ha fatto il GF con me…

Ricordandolo al GF dove ha conosciuto Cecilia Rodriguez con la quale ha iniziato una bellissima storia d’amore, ha aggiunto:

Lì era un semisconosciuto, un ragazzo di montagna…

Ed in merito alla sua presenza all’Isola ed a quello che potrà portare ha aggiunto:

Ma lui è ora super fidanzato, non penso che vada lì per… E’ sempre da ammirare, comunque, che male non fa, no?