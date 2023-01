Ilary Blasi prima dell’Isola dei Famosi ha condotto le prime tre edizioni del Grande Fratello Vip (Signorini era il suo opinionista). La conduttrice romana è ancora ricordata con affetto e in molti sperano che possa ritornare al timone del reality show.

Anche per questo motivo, tra una chiacchierata e l’altra, Nicole Murgia ha svelato di saper imitare Ilary Blasi (effettivamente la loro voce è praticamente identica):

Mi faceva troppa simpatia. Ma come chiamava i concorrenti? Diceva vipponi anche lei? – riportano i colleghi di Biccy – no, in questo modo ci chiama solo Alfonso. ‘Ragazzi’ lo diceva Barbara d’Urso. Comunque fantastica Ilary…