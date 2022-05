Ilary Blasi nel corso della sua carriera ha collezionato una serie di gaffe clamorose. Durante l’Isola dei Famosi ha già dato prova dei molteplici suoi simpatici scivoloni, ma in una recente intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni, ha confermato ulteriormente di essere stata protagonista di diversi momenti imbarazzanti. Il peggiore? Una sua esternazione durante il GF Vip.

Ilary Blasi è tornata indietro con la mente ripensando ai tempi de Le Iene con Luca e Paolo e fino al Grande Fratello Vip, tra gaffe ed errori. Ecco cosa ha detto al settimanale diretto da Aldo Vitali nel corso della sua recente intervista:

Tra le gaffe più imbarazzanti c’è una sua uscita al Grande Fratello Vip:

Una di cui non mi ero neanche accorta. Al GF Vip dissi a Ignazio Moser: “Va in Cecilia”, invece che in cucina. Ma anche quella di “patata” al posto di Palapa è stata imbarazzante.