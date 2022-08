Prosegue la prima estate da separati per Ilary Blasi e Francesco Totti. A svelare nuovi dettagli ci pensa Il Corriere della Sera, che parla di un cambio di guardia nella villa di famiglia a Sabaudia: “Lei che se ne va, lui che arriva, evitando ogni incontro, nemmeno il tempo di scambiarsi le chiavi di casa e un freddo arrivederci”, si legge.

Ilary Blasi e Francesco Totti: come procede la loro vacanza

Ilary Blasi ha avuto a disposizione la villa di Sabaudia per gran parte di luglio dopo essere tornata dalla vacanza in Tanzania con i tre figli. Nel frattempo non sono mancati scatti e video sul suo profilo social nei quali la conduttrice si è mostrata in splendida forma.

Adesso il testimone passerà a Francesco Totti approdare nella villa di famiglia dotata di tunnel sotterraneo, dove dovrebbe restare almeno fino a dopo Ferragosto con le due figlie ed i domestici. Il primogenito Cristian, invece, farà la spola tra gli allenamenti dell’Under 18 della Roma, la madre ed il padre, senza dimenticare la giovane fidanzata Melissa.

Nelle prossime settimane, dunque, l’ex Capitano della Roma dovrebbe restare nella dimora di famiglia a meditare sulle ultime arrabbiature legate al gossip del momento e proprio a reagire in qualunque momento pubblicamente in caso di altri scoop indigesti. In merito alle pratiche di separazione invece pare che gli avvocati dei due ex coniugi ormai non siano ancora andati oltre qualche telefonata informale e aspettano di sedersi ad un tavolo per discuterne in maniera più concreta.