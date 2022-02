Una delle coppie più unite ed amate nel mondo dello spettacolo, Ilary Blasi e Francesco Totti, starebbero attraversando un momento di crisi? A lanciare l’indiscrezione nelle ultime ore, spiazzando tutti, è stato Dagospia che si domanda se la favola d’amore targata Totty & Ilary sia ormai giunta ad un epilogo.

Ilary Blasi e Francesco Totti in crisi? Il gossip

Secondo il portale di Roberto D’Agostino, ci sarebbe maretta in corso tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Ecco cosa si legge in apertura del sito che rilancia il gossip sulla coppia:

La favola Totti & Ilary alle battute finali? Il 5 febbraio scorso, durante una gitarella familiare al Lago di Castelgandolfo, sarebbe esploso l’ennesimo litigio tra l’ex Capitano della Roma e la conduttrice del Biscione.

Il Messaggero aveva documentato la gita in famiglia ai Castelli per Totti e Blasi insieme ai figli e ad una coppia di amici. In merito però, il quotidiano non aveva fatto trapelare alcuna crisi in corso ma solo un commento su Totti che era passato in secondo piano:

La coppia come nel loro stile affabile e disponibile non si è sottratta a foto ricordo, selfie e autografi con i loro fan, anche se il capitano era un po’ offuscato, con mascherina, cappellino e cappuccio del giubbino.

Altro segnale della presunta crisi sarebbe giunto lo scorso settembre, in occasione del 45esimo compleanno di Francesco. In quella occasione non era invece passato inosservato il mancato messaggio di auguri da parte di Ilary. In quell’occasione non erano mancati sui social i commenti preoccupati dei fan della coppia.

Dagospia infine rammenta anche una recente intervista a “F” alla quale Ilary aveva detto:

Trovo sexy la libertà di scegliere. anche di potermene andare da un giorno all’altro. Le cose con Francesco funzionano, ma nella vita non si sa mai, tutto può cambiare. Io voglio essere indipendente e non essere appesa a un uomo.