Ilary Blasi e la differenza di pubblico tra “Unica” e “Ilary”

Ilary Blasi, il confronto tra “Unica” e “Ilary”: ascolti e numeri molto diversi per i due documentari Netflix

Ilary Blasi ha firmato ben due progetti con Netflix negli ultimi anni: “Unica”, uscito nel 2023, e “Ilary”, disponibile dal 2025. Due documentari, due registri completamente diversi e – a quanto pare – anche due risultati agli antipodi in termini di visualizzazioni.

“Unica”: il successo della confessione pubblica

Il primo titolo, “Unica”, prodotto da Banijay Italia, è costato circa 2 milioni di euro e si è rivelato un investimento più che redditizio per la piattaforma. Per assicurarsi l’esclusiva con la Blasi, Netflix avrebbe versato oltre 2,2 milioni di euro (come riportato da Davide Maggio), mentre per Ilary il compenso sarebbe stato intorno ai 700 mila euro netti.

Il documentario, della durata di circa un’ora e venti minuti, ha colpito il pubblico grazie ai contenuti molto personali e diretti: Ilary Blasi ha raccontato la separazione da Francesco Totti, parlando dei Rolex, delle borse “nascoste”, del cosiddetto “uomo del caffè” e del dolore emotivo vissuto. Un racconto autentico, uscito in un momento in cui il gossip sulla coppia era al suo apice.

I numeri hanno premiato: secondo il giornalista Mattia Buonocore, “Unica” ha raggiunto quasi 6 milioni di visualizzazioni in poco più di un mese, con una media settimanale altissima: circa 1,18 milioni di visualizzazioni ogni 7 giorni.

“Ilary”: meno confessioni, più quotidianità (e meno pubblico)

Tutt’altra storia per “Ilary”, il secondo documentario uscito due anni dopo. In questo progetto, la conduttrice ha mostrato momenti più leggeri e personali della sua vita quotidiana: ha cucinato, sostenuto un esame universitario, pedalato in bicicletta. Un vero e proprio diario in formato video, quasi un reality sulla sua quotidianità.

Ma il pubblico non ha reagito con lo stesso entusiasmo. A quasi sei mesi dall’uscita, il documentario ha raccolto solo 1,2 milioni di visualizzazioni complessive, con una media settimanale di circa 46.000 visualizzazioni: 25 volte meno rispetto a “Unica”.

Il confronto è evidente

In sostanza, se il primo documentario è riuscito a catalizzare l’attenzione con rivelazioni e racconti forti, il secondo – più intimo e spensierato – non ha fatto breccia nello stesso modo nel pubblico Netflix. La curiosità per il dietro le quinte della storia d’amore finita con Totti ha fatto volare i numeri, mentre la quotidianità della Blasi, seppur raccontata con ironia, non è bastata a replicare quel successo.