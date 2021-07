Perché Ilary Blasi non ha lavorato per due anni in TV? Il motivo è (anche) Francesco Totti

Ilary Blasi intervistata tra le pagine del settimanale F, in attesa di ritornare in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, ha svelato per quale motivo è stata lontana dalla TV per un paio d’anni, menzionando anche il marito Francesco Totti.

Perché Ilary Blasi non ha lavorato per due anni in TV: c’entra Totti

Smettere di giocare non è facile per un calciatore e sicuramente su Francesco hanno pesato turbolenze, paure, fragilità, dispiaceri. – ha affermato Ilary Blasi nel corso della sua intervista – Abbiamo vissuto un mix di sensazioni sconosciute, bisognava metabolizzare il momento e superarlo. Io ho deciso di non lavorare per due anni, ho lasciato la conduzione del Grande Fratello Vip, ma penso sia normale che una coppia davanti alle difficoltà si unisca. Questo ci hanno insegnato i nostri genitori e questo io e Francesco cerchiamo di trasmettere ai figli.

Per Ilary Blasi il suo lavoro è fondamentale soprattutto per la possibilità che ha di emanciparsi tramite esso:

Anche di poter dire un giorno: sai che c’è, io me ne vado. Nella vita non si sa mai, le cose con Francesco funzionano ma tutto può cambiare. E io voglio poter decidere, non stare appesa a un uomo.