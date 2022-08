Ilary Blasi continua a godersi gli ultimi strascichi della sua vacanza estiva, la prima da separata, dopo l’annuncio clamoroso delle passate settimane. La rottura dal marito Francesco Totti, dopo ben 17 anni di matrimonio e 20 d’amore, ha sollevato anche l’attenzione della tv, oltre che della cronaca rosa.

Ilary Blasi pronta a raccontare i dettagli della rottura con Totti in tv?

Come spiega Ivan Rota per Dagospia, infatti, pare proprio che Ilary Blasi se la starebbero contendendo in tv: a chi racconterà in esclusiva i dettagli sulla fine del matrimonio con Totti? In merito si legge nella recente rubrica ospitata dal portale di Roberto D’Agostino:

Pare che i programmi televisivi si stiano contendendo Ilary Blasi per un’intervista esclusiva sulla fine del matrimonio con Francesco Totti. Per ora non si sa se la showgirl e presentatrice abbia accettato qualsivoglia proposta. La rivedremo forse a Belve a farsi “sbranare” da Francesca Fagnani o a Verissimo dall’amica Silvia Toffanin?

Se dovesse decidere di raccontare i dettagli intimi della sua separazione – cosa a dirla tutta improbabile – credo che Ilary sceglierebbe ad occhi chiusi il salotto dell’amica Silvia, lo stesso dal quale aveva attaccato pesantemente la stampa smentendo categoricamente il gossip sulla loro crisi, poi però rivelatosi vero. Forse potrebbe spiegare alla Toffanin ed al suo pubblico le ragioni di quella reazione dal momento che, si sussurra, lei stessa pare fosse all’oscuro della presunta relazione extraconiugale di Totti. Non ci resta che attendere i prossimi risvolti televisivi e non solo.