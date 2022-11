Ilary Blasi torna a sorridere dopo la turbolenta separazione da Francesco Totti e lo fa con quello che il settimanale Chi ha definito un nuovo amore. E’ il giornale diretto da Alfonso Signorini a pubblicare lo scoop, con tanto di foto che ritraggono la conduttrice in dolce compagnia di Bastian, affascinante e giovane uomo che per alcuni sarebbe la “copia” di Totti.

Ilary Blasi e Bastian: l’inizio di un nuovo amore?

Secondo il noto settimanale specializzato in gossip, Ilary e Bastian avrebbero trascorso un “weekend di passione” in un prestigioso hotel di Zurigo, in una suite da 1600 euro a notte.

Chi ha pubblicato non solo il loro incontro ma anche il primo selfie di coppia, prima dei saluti con tanto di bacio in aeroporto. Ma chi è l’uomo che sarebbe riuscito a conquistare Ilary dopo Totti? Il settimanale ha così descritto il ritrovato amore della Blasi, cinque mesi dopo la separazione dall’ex marito con il quale ha condiviso 20 anni d’amore e da cui ha avuto tre figli:

Ecco Ilary Blasi a Zurigo, con un uomo di nome Bastian. Baci, abbracci, tenerezze e un weekend in paradiso, in una suite con vista lago in un hotel esclusivo, The Dolder Grand, 1.600 euro a notte. Da venerdì a domenica. E poi un lungo, interminabile, romanticissimo saluto all’aeroporto di Zurigo, dove la conduttrice si è imbarcata per tornare a Roma dai propri figli. Ilary ha trovato una persona che la rende felice. Di lui sappiamo che si chiama Bastian, che è tedesco, vive a Francoforte, è un imprenditore e non sa nulla della vita di Ilary. E sappiamo anche che la storia è cominciata da poco, lei ha appena iniziato a seguirlo su Instagram.

Secondo il settimanale i due avrebbero vissuto “un fine settimana di passione” prima dei saluti in aeroporto. Un arrivederci, a quanto pare, un lungo abbraccio che segna l’inizio di una nuova relazione:

Dopo un lungo inverno sentimentale, llary è felice come non si vedeva da tempo.