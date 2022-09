La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è l’argomento di gossip del momento. Noemi Bocchi, come ben sapete, è ufficialmente la nuova campagna dell’ex Capitano della Roma e, nel frattempo, spuntano fuori anche degli uomini al “fianco” della celebre conduttrice (da Cristiano Iovino ad Alessio La Padula, ex ballerino di Amici tirato in ballo oggi da Fabrizio Corona).

Ilary Blasi, Corona tira fuori Alessio La Padula: ecco per quale motivo

Lo scorso luglio, i colleghi di Very Inutil People, hanno pubblicato delle segnalazioni degli utenti che tiravano in ballo Alessio La Padula, ex ballerino di Amici ed ex fidanzato di Elena D’Amario che con Ilary Blasi ha lavorato in Star in The Star:

Dopo essere stato chiamato in causa, Alessio La Padula è intervenuto smentendo (in modo piuttosto chiaro) qualsiasi implicazione emotiva con Ilary Blasi dopo la separazione da Francesco Totti.

In queste ore il suo nome è balzato nuovamente agli onori delle cronache rosa, tramite una condivisione di Fabrizio Corona.

L’ex re dei paparazzi, raccontando dei croccanti retroscena su Ilary, ha semplicemente postato una fotografia dell’ex ballerino di Amici: sta cercando di confermare l’ipotetico flirt di cui si era parlato ad inizio dell’estate? Staremo a vedere!