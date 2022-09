Affaire Ilary Blasi, Alessio La Padula “demolisce” Corona – VIDEO

Alessio La Padula, risponde a Fabrizio Corona. L’ex Re dei paparazzi, prima di sparire da Instagram (probabilmente è stato di nuovo bannato), aveva condiviso la foto del ballerino, facendo intendere qualche implicazione con Ilary Blasi, così come aveva svelato a luglio Very Inutil People.

Alessio La Padula “demolisce” Fabrizio Corona

Noi abbiamo prontamente documentato tutto prima che del profilo di Fabrizio Corona si perdessero le tracce. L’ex di Nina Moric aveva anche condiviso un lungo pensiero dell’ex fidanzato di Ilary Blasi.

Ma non è finita qui.

Corona aveva anche condiviso uno screen di Francesco Totti che gli aveva scritto un messaggio privato.

Successivamente il suo profilo è sparito.

Alessio La Padula, stanco dei pettegolezzi sul suo conto, è intervenuto sul suo profilo di Instagram (così come potete ascoltare nel video in apertura per nostro articolo).

L’ex di Ilary parla con Corona

Cmq non condivido le tue affermazioni su: “e’ stata una storia costruita”, credo che TOTTI fosse molto innamorato di ILARY, anche se le ha fatto molte corna. Penso piuttosto che lei si sia sposata solo per convenienza e abbia sfruttato il SUO NOME per fare carriera. Lui poteva avere tutte le donne del mondo invece è rimasto sposato 20 anni con lei! qualche scappatella è normale, ci può stare. Lei era una delle tante senza talento e la sua carriera sarebbe finita con passaparola come tutte le altre. Alla fine lei lo ha lasciato quando lui “ha perso tutto” e dopo che si era ben sistemata. LEI SAPEVA E HA ACCETTATO PER 20 ANNI PERCHE’ LE CONVENIVA.