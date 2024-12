“Ilaria non ha menato Helena!”: cosa è successo davvero dopo la puntata del Grande Fratello

L’ultimo post puntata del Grande Fratello è stato tutt’altro che sereno. Nella notte, infatti, ci sarebbe stato uno scontro di fuoco tra Ilaria Galassi ed Helena Prestes. Ma cosa è successo davvero?

Ilaria contro Helena, cosa è successo nella notte

Ad Ilaria non sarebbe andata giù la nomination di Helena, in modo particolare rispetto alla motivazione che tirava in ballo il figlio. “La apro in due”, si sarebbe sfogata l’ex ragazza di Non è la Rai.

Il confronto tra le due inquiline è stato ad alta tensione, con urla e presunte “mani addosso”, come raccontato da Chiara.

A svelare però cosa sarebbe davvero accaduto tra le due donne, ci ha pensato l’esperto di gossip, Amedeo Venza, in una sua Instagram Story:

Ilaria non ha menato Helena! L’ha solo spinta (non si fa ugualmente), ma è stato uno spintone! Zero mani addosso!

Diciamo, però, che anche per dare uno spintone, inevitabilmente le mani addosso ci finiscono comunque, e considerati i toni usati prima del confronto, potrebbe non essere stata comunque una scena edificante.