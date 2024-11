Cosa sta succedendo all’amicizia tra Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo? Le due ragazze di Non è la Rai, apparentemente molto unite, avrebbero manifestato qualche piccolo problema di comunicazione. La Galassi ne avrebbe parlato con l’amico Luca Calvani, che le avrebbe consigliato di parlare con lei e svelarle i suoi dubbi.

Durante una conversazione molto intima tra Ilaria Galassi e Luca Calvani, l’ex di Non è la Rai ha svelato a sorpresa i suoi dubbi nei confronti dell’amica Pamela Petrarolo:

Ho la sensazione che lei non fosse leale con me. Capito? Io parlo di lealtà, non parlo che lei fa più o meno, non me ne frega un caz*o. E’ una cosa molto più profonda. Capito? Qui dentro o prima? Ma io prima non è che la vedevo tutti i giorni. Questo è proprio stretto contatto, è quello che mi fa un po’… è diversa la cosa.

L’amico, dopo aver ascoltato il suo sfogo, ha cercato di darle dei consigli molto saggi, invitandola a parlare con Pamela:

Riesci a inquadrare la cosa come una società? Due soci non si devono amare. Qui voi siete due socie. Due socie al 50%. Lo so che le vuoi tanto bene, però cerca di inquadrare la cosa dal punto di vista di una società. In una società, quando le cose non vanno, si fa un’assemblea con l’amministratore e si dice cosa non sta più bene e cosa si vuole. E non sto parlando di cose da fare nella Casa, sto parlando che forse tu e lei dovete fare una chiacchierata e dirvi cosa non va. Ma cosa c’è di male a dire ‘scusami, vieni un attimo con me?’. Le puoi dire che senti che tra voi c’è qualcosa che si sta… e vorrei capire insieme come fare. Fatti aiutare, siete in due. Non sarebbe male farle capire che non dovrebbe darti per scontata.