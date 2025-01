Ilaria Galassi dopo la lite choc con Helena: “Spero prendano provvedimenti con me”, ma non intende uscire

Anche Ilaria Galassi si è accorta di aver esagerato con Helena Prestes e per questo ha fatto una sorta di mea culpa con Jessica Morlacchi. L’ex ragazza di Non è la Rai spera persino che vengano presi dei provvedimenti… nei suoi confronti. O forse è solo un modo per abbandonare la nave dopo l’uscita dell’amica Pamela Petrarolo?

Ilaria Galassi dopo la lite choc con Helena

Durante una conversazione con Jessica, Ilaria ha svelato il desiderio che possano prendere nei suoi confronti dei provvedimenti per la lite choc avvenuta dopo la passata puntata del Grande Fratello con Helena.

“Se dobbiamo dire delle cose, quello che è successo con Pamela e tutto quanto, ci siamo sempre spiegate quando la telecamera era girata. Capito?”, l’ha esortata Jessica.

A quel punto, Ilaria ha aggiunto: “Io spero che prendano qualche provvedimento, per il comportamento che ho avuto… con me. Quanto lo spero!”.

“Ho capito amore, però se stai così vai via tu!”, le ha fatto notare Jessica, comprendendo il desiderio dell’inquilina di voler essere squalificata.

“No, no, no, no, no. Aspettiamo lunedì. Tanto uscirà fuori no? Quindi qualche provvedimento dovranno prenderlo, no?”, ha aggiunto però la Galassi.

“Può essere pure che ti fanno…”, ha fatto in tempo ad aggiungere Jessica, prima che la regia censurasse il resto della conversazione.

Proprio nelle passate ore, si era vociferato l’adozione da parte della produzione di opportuni provvedimenti. Il Grande Fratello avrà intenzione di intervenire concretamente? Si parlava persino di una possibile squalifica. Ne sapremo di più nel prossimo appuntamento.