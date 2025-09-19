Il vero motivo della lite pubblica tra De Martino e la compagna

Stefano De Martino contro la sua compagna in pubblico, ecco perchè.

Caroline Tronelli, cosa c’è dietro la lite con De Martino e la compagna: la verità degli amici



Non è un periodo facile per Stefano De Martino. Il conduttore napoletano si trova al centro di una serie di eventi delicati: prima la questione legata all’intrusione nel sistema di videosorveglianza dell’abitazione della sua compagna Caroline Tronelli, con conseguente diffusione online di filmati privati, poi il ritorno alla guida di Affari Tuoi – un ritorno che, però, non ha portato gli ascolti record registrati lo scorso anno.

A complicare ulteriormente la situazione, è arrivata la notizia di una discussione pubblica con la sua fidanzata. Il settimanale Oggi ha pubblicato le immagini di Caroline che, durante una cena in un ristorante del centro di Roma, si alza bruscamente da tavola e si allontana, lasciando Stefano da solo (clicca qui per le immagini!). Secondo quanto mostrato, De Martino avrebbe mantenuto la calma, finendo tranquillamente la sua cena. Tuttavia, una volta rientrato a casa, pare che la giovane lo abbia lasciato fuori dalla porta per diversi minuti, aprendola solo dopo una telefonata da parte sua.

Spuntano le ragioni della discussione

Il settimanale Oggi, che ha per primo riportato la notizia, ha fornito anche una possibile spiegazione dietro il litigio tra Caroline e Stefano. Stando a quanto scrivono, l’agitazione della ragazza sarebbe legata alla diffusione dei video privati rubati dagli hacker:

“Stefano, terminate le registrazioni del programma Affari Tuoi, raggiunge la fidanzata per cena in un ristorantino in zona Prati, a Roma. Neanche il tempo di sedersi che tra i due è scoppiato un litigio. È soprattutto la ragazza a sembrare molto agitata durante la discussione al ristorante. Gli amici dicono che la 22enne Caroline abbia i nervi a fior di pelle dopo il furto e la diffusione dei loro video intimi per cui la Procura di Roma sta indagando contro ignoti per accesso abusivo al sistema informatico“.

Un segnale del malessere di Caroline è arrivato anche sui social: pochi giorni fa, infatti, la giovane ha disattivato il suo profilo Instagram. Secondo fonti vicine alla coppia, la decisione sarebbe motivata dal forte stress legato all’attenzione mediatica esplosa dopo la pubblicazione dei contenuti rubati.

Spunta l’ombra di Belen Rodriguez

Un’altra ipotesi sulle ragioni della lite arriva da Dagospia, che tira in ballo la gelosia di Caroline nei confronti di Belen Rodriguez. Il portale ha riportato: “I due hanno litigato. Dove è successo? A Roma in un ristorante situato in zona Prati, ma parliamo di una vera lite. Non è che parliamo di un battibecco, c’è proprio la lite, perché lei si alza e se ne va. Lei è da sempre gelosa di Belen e c’è chi fa illazioni sibilline su Caroline, la ragazza dagli occhi “ficcanti” riguardo una recente vicenda“.

Secondo vari esperti di gossip, la Tronelli avrebbe discusso con Stefano per via di un presunto legame ancora irrisolto tra lui e la sua ex moglie. Il settimanale Nuovo ha addirittura avanzato l’ipotesi di incontri segreti tra De Martino e la Rodriguez, alimentando ulteriori sospetti.

E in effetti, se Caroline fosse davvero gelosa, sarebbe anche comprensibile: il rapporto tra De Martino e Belen ha visto tanti ritorni di fiamma, quasi quanto quelli di una soap opera. Una storia che continua a tenere banco nel mondo del gossip italiano.