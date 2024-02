Il Tre, il cui vero nome è Guido Luigi Senia, è un rapper italiano noto per il suo album “Ali – Per chi non ha un posto in questo mondo” che ha debuttato al primo posto della classifica FIMI. Nato a Roma il 3 settembre 1997, ha iniziato la sua carriera musicale nel 2015.

Il Tre, chi è la sua fidanzata?

Il rapper ha guadagnato notorietà con la sua vittoria alla competizione musicale One Shot Game e ha pubblicato i suoi primi mixtape a partire dal 2015.

Nel 2018, il successo virale del suo singolo di debutto “Bella Guido” e della sua serie su YouTube “Real Talk” ha attirato l’attenzione della Atlantic Records, parte del gruppo della Warner Music Italy, con cui il rapper ha firmato un contratto discografico.

Nel 2019, Il cantante ha ottenuto il suo primo ingresso in classifica con il singolo “Cracovia, Pt. 3”.

Nel 2021, ha pubblicato il suo album di debutto “Ali”, che è stato certificato disco di platino per aver totalizzato più di 50.000 unità vendute in Italia2. Nel 2023, Il Tre ha pubblicato il suo secondo album, intitolato “Invisibili”.

Per quanto riguarda la sua vita privata, al momento non si hanno molte informazioni sulle sue relazioni amorose: ha una fidanzata? Dopo un’infanzia difficile, Il Tre è riuscito a riscattarsi grazie alla sua passione per la musica.

Perché si chiama così?

Per chi si stesse chiedendo cosa significhi lo pseudonimo con cui l’artista si presenta al pubblico, la risposta è che la scelta del nome d’arte “Il Tre” è avvenuta semplicemente perché e è il numero preferito del partecipante a Sanremo 2024 con il brano “Fragili”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da IL TRE (@il_3official)