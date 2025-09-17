Il secondo concorrente ufficiale del Grande Fratello 2025 – VIDEO

Ecco il secondo concorrente del Grande Fratello 2025!

Grande Fratello 2025: annunciato Jonas, il secondo concorrente ufficiale

Dopo la presentazione ufficiale di Matteo Azzali, mostrata nel primo promo (clicca qui per il video completo) del nuovo Grande Fratello condotto da Simona Ventura, Canale 5 ha appena lanciato un secondo spot dedicato a un nuovo protagonista della prossima edizione: il suo nome è Jonas.

Il nuovo concorrente è uno studente universitario con una forte passione per la filosofia. Ma non solo: ha alle spalle un’esperienza importante nel mondo delle arti marziali ed è alla ricerca di un amore autentico.

Jonas: tra filosofia, arti marziali e sogni da realizzare

Jonas non è un volto noto del piccolo schermo. Negli ultimi anni ha vissuto in Cina, cercando opportunità personali e professionali, e adesso ha deciso di mettersi in gioco nella Casa più famosa d’Italia.

Lo spot trasmesso su Canale 5 ha mostrato le sue prime immagini e presentato il suo profilo, suggerendo che il suo ingresso nel reality potrebbe portare una nuova energia e un mix interessante di profondità e disciplina.

Il nuovo GF inizia il 29 settembre: le novità in arrivo

Con Jonas e Matteo Azzali, abbiamo i primi due concorrenti ufficiali della nuova edizione del Grande Fratello, al via dal 29 settembre in prima serata su Canale 5. La diretta sarà disponibile anche su Mediaset Extra, per chi vorrà seguire 24 ore su 24 le dinamiche della Casa.

Questa nuova edizione segna l’inizio di un ciclo completamente rinnovato per il reality: Simona Ventura al timone, un cast meno costruito e più “genuino”, un ritorno alla formula originale con una durata prevista di circa 100 giorni, proprio come le prime storiche stagioni.

Il nuovo meccanismo di voto

Cambia anche il meccanismo di televoto: salvo modifiche dell’ultimo minuto, sarà possibile votare solo tramite SMS e con limiti ben precisi per ogni numero telefonico, così da limitare l’influenza eccessiva dei fan organizzati che nelle edizioni recenti avevano spesso condizionato gli esiti delle nomination.