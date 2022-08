La grande macchina di Ballando con le Stelle capitanata da Milly Carlucci prosegue nella scelta dei concorrenti della prossima edizione. Mentre alcuni nomi sembrerebbero ormai certi, come quello di Iva Zanicchi, altri sono stati già smentiti dai diretti interessati, tra cui Caterina Balivo. Tuttavia non mancano le indiscrezioni sui futuri concorrenti, alcuni dei quali potrebbero provenire dalle soap amatissime del calibro de Il Paradiso delle Signore e Un posto al Sole.

Attori de Il Paradiso delle Signore e Un posto al Sole nel cast di Ballando?

I rumors sulla prossima edizione di Ballando con le Stelle non accennano a placarsi. In questi giorni sarebbero emersi alcuni nomi molto amati delle soap opera italiane del momento, da Il Paradiso delle Signore a Un posto al Sole. A riferirlo è LaNostraTv che avanza il nome di Michelangelo Tommaso, ovvero l’attore che in Upas interpreta Filippo. Proprio lui in una recente intervista a Nuovo ha commentato:

Ballando? Nulla di certo ma è un’esperienza che mi divertirebbe molto.

Non sarebbe il solo dal momento che anche altri due attori de Il Paradiso delle Signore, hanno svelato di voler partecipare allo show di Milly Carlucci. Si tratta degli attori che indossano i panni di Salvo Amato ed Irene Cipriani.

Nel dettaglio, Emanuel Caserio ha lanciato un vero e proprio appello alla conduttrice che si è detto prontissimo a scendere il pista qualora dovesse giungere la proposta. Tra gli altri nomi in circolazione, quello di Francesca Del Fa che in una recente intervista ha svelato di saper cantare e ballare non disdegnando la partecipazione ad un programma simile.

Milly Carlucci coglierà la palla al balzo dando la possibilità agli attori delle due celebri soap di mettersi alla prova nel ballo? Il cast dovrebbe chiudersi definitivamente tra l’ultima settimana di agosto e la prima di settembre, quando finalmente scopriremo l’intera squadra pronta a cimentarsi in appassionanti sfide di danza.