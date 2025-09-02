Il nuovo Grande Fratello: quanti concorrenti ci saranno, le novità

Grande Fratello 2025, ecco quanti saranno i concorrenti nel cast e le novità previste

Il conto alla rovescia per il ritorno del Grande Fratello è ormai agli sgoccioli. A fine settembre il celebre reality show tornerà su Canale 5 con tante novità, a partire dalla conduzione. Per la prima volta sarà Simona Ventura a guidare i concorrenti all’interno della casa più spiata d’Italia.

La nuova edizione promette un cambio di rotta importante rispetto agli ultimi anni. L’obiettivo è tornare allo spirito originale del format, e per questo motivo la produzione ha scelto di puntare su concorrenti non famosi, escludendo influencer, attori, ex volti tv o personaggi social.

Grande Fratello 2025: cosa cambia rispetto al passato

Tra le novità principali di questa edizione c’è la durata limitata: il programma non andrà oltre i 100 giorni. Una scelta voluta, probabilmente per mantenere alto l’interesse del pubblico e snellire la narrazione.

Un’altra modifica significativa riguarda le modalità di voto: il pubblico da casa potrà esprimere le proprie preferenze esclusivamente via SMS, come già accaduto recentemente in altri format Mediaset come The Couple e L’Isola dei Famosi. A quanto pare, **niente app o voto online**.

Nessuna postazione social e più rigore nel regolamento

Secondo alcune indiscrezioni, quest’anno non ci sarà la postazione social, che nelle edizioni passate era affidata a Rebecca Staffelli. Inoltre, sembra che anche il regolamento interno sarà più severo, segnale chiaro che si punta a una gestione più ordinata e meno polemica del gioco.

Amedeo Venza svela i dettagli sul numero dei concorrenti

Secondo quanto riportato da Amedeo Venza, il cast sarebbe stato definito proprio in queste ore. I partecipanti che varcheranno la porta rossa sarebbero tra i 10 e i 12, un numero ridotto rispetto agli standard degli anni passati, probabilmente per garantire una narrazione più semplice e lineare.

Non mancano le sorprese: sembra che quest’anno potrebbe fare ritorno anche il pubblico fuori dalla casa, pronto ad accogliere i concorrenti in ingresso, come accadeva nelle prime storiche edizioni del reality.

Grande Fratello compie 25 anni

Con questa nuova stagione si celebrano i 25 anni del Grande Fratello in Italia. Una ricorrenza importante che la produzione ha deciso di onorare con un’impostazione più fedele alle origini del programma, che ancora oggi continua ad appassionare milioni di spettatori.

I dettagli finali sono ancora in fase di definizione, ma tutto lascia pensare che il reality riuscirà ancora una volta a catturare l’attenzione del pubblico.