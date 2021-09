Il Musazzi ha litigato con Natalia Paragoni ed ha fatto amicizia con Francesco Chiofalo. Colui che “combatte” con tutte le sue forze gli influencer di Instagram ha familiarizzato con il “re” delle promo online…

Natalia Paragoni “demolisce” Il Musazzi: il video della lite durante un evento

Per chi non lo conoscesse, Il Musazzi è famoso su Instagram perché cerca di “stanare” gli influencer alle prese con cadute di stile e altri pasticci. E così, con i suoi video, nella maggior parte dei casi, alimenta – inconsapevolmente – delle shitstorm pazzesche.

Chiofalo, per esempio, è una delle “vittime” preferite de Il Musazzi e, proprio per questo motivo, durante l’evento di About You organizzato a Milano lo scorso 13 settembre, i due si sono conosciuti di persona.

Alla fine della serata Il Musazzi e Chiofalo sono divenuti “migliori amici”:

Chiofy a livello umano è una grandissima persona, questo lo devo ammettere.

Durante la serata non è filato tutto liscio come l’olio e Il Musazzi, secondo ciò che riporta FQMagazine, avrebbe aspramente litigato con Natalia Paragoni (il VIDEO in apertura del nostro articolo):

Non è mancato qualche inconveniente, come prevedibile. Sembra infatti che Natalia Paragoni (ex Uomini e Donne ed influencer da 998 mila follower) si sia scagliata contro Il Musazzi. Il motivo? Qualche giorno fa lui l’aveva attaccata sostenendo che si fosse comprata circa 12mila follower su Instagram, mentre lei si era difesa affermando che si trattasse di una truffa.

Personalmente trovo il “lavoro” de Il Musazzi su Instagram utile quanto Tinì Cansino a Uomini e Donne.