Il manager di Luis Sal contro Fedez: “Ci fai schifo perchè..”

Fedez finisce ancora una volta nel mirino delle polemiche, questa volta a causa delle dichiarazioni infuocate di Riccardo Vignola, manager di Luis Sal. La tensione tra l’ex duo di Muschio Selvaggio non accenna a diminuire: dopo gli scambi di accuse tra i canali social dei podcast Muschio Selvaggio e Pulp Podcast, a intervenire è stato proprio Vignola, che su Instagram ha rivolto al rapper parole pesantissime.

Il manager, nelle sue storie, ha espresso un giudizio durissimo nei confronti di Fedez, arrivando a dire: “Ci fai schifo”. A suo avviso, il motivo del seguito dell’artista non andrebbe ricercato nel suo lavoro, ma nel desiderio del pubblico di assistere al continuo susseguirsi di scandali: “Il tuo pubblico non ama te, ama il gossip”.

Nei passaggi più diretti del suo sfogo, Vignola lo accusa di comportamenti immaturi e di aver completamente rotto i rapporti con chiunque gli fosse vicino. Nel suo lungo messaggio, scrive: “Siamo stati perennemente zitti perché 1. Ci fai schifo, come fai schifo a tutti quelli che per sbaglio hanno incrociato la tua strada, 2. Perché per fortuna facciamo tutti altro e non abbiamo né voglia né tempo di stare dietro ai tuoi pianti e alle tue paturnie da 16enne solo e abbandonato ormai da chiunque.”

Il manager sostiene inoltre che Fedez avrebbe utilizzato la propria influenza per trascinarli in procedimenti legali e ostacolare economicamente il lavoro di Luis Sal: “Ci hai portato in tribunale, denigrato, rotto il c… in ogni modo possibile con il tuo potere (perché purtroppo ancora qualcuno ti dà retta)”.

E aggiunge: “Ci hai continuato a chiedere soldi/percentuali/soldi derivati da sponsor e provato in ogni modo a metterci i bastoni tra le ruote, oltre a farci perdere un sacco di tempo e a dire cazzate su Luis”.

L’attacco prosegue in maniera ancora più personale. Secondo Vignola, Fedez avrebbe perso l’attenzione del pubblico anche sul piano musicale: “Non sai più chi dissare nelle canzoni”, afferma, “non ti dà retta neanche il tuo cane, e tutti hanno capito cosa sei e quanto faccia ca..re come essere umano”.

La conclusione non attenua affatto il tono: “Il tuo pubblico non ama te, ama il gossip, ama commentare sotto le m*******e che dici e devi continuamente alimentarlo per far sì che il fuoco non si spenga.”

E chiude lanciando un’ultima stilettata sulla presunta solitudine del rapper: “Io lo ammetto eh, noi non siamo bravi come te a fare questo gioco perché non siamo come te per fortuna e in questo vincerai sempre tu in quanto a numeri e riscontro, ma almeno una pizza o un viaggio con i miei amici io posso farmelo”.

Ora resta da capire come reagirà Fedez: risponderà con un nuovo dissing, come suggerisce ironicamente Vignola, oppure sceglierà una via diversa? Quel che è certo è che, dopo accuse tanto dirette, è impossibile fingere che non sia successo nulla.