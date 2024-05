Perché Il Collegio chiude per sempre? Ecco i motivi dietro questa decisione

Il Collegio chiude per sempre. Le ultime edizioni del programma in onda su Rai2, di certo non avevano brillato per quanto riguarda gli ascolti TV. Il Collegio chiude per sempre: ecco i motivi dietro a questa scelta Secondo BlogTVItaliana, dopo svariati anni di messa in onda, proprio Il Collegio se ne va in pensione e …

Il Collegio chiude per sempre. Le ultime edizioni del programma in onda su Rai2, di certo non avevano brillato per quanto riguarda gli ascolti TV.

Il Collegio chiude per sempre: ecco i motivi dietro a questa scelta

Secondo BlogTVItaliana, dopo svariati anni di messa in onda, proprio Il Collegio se ne va in pensione e chiude i battenti in maniera definitiva:

Dopo otto edizioni costellate di successi e inciampi, il noto reality show di Rai Due dovrebbe non avere una prossima edizione. […] Rai e Banijay avrebbero definitivamente abbandonato sia il progetto ma anche la volontà di rimettere in piedi uno dei programmi cult dell’ultima decade televisiva.

Ma quali sarebbero i motivi di questa decisione? Secondo il blog, i costi sarebbero troppo cari da sostenere:

Come vi annunciammo in esclusiva in un nostro articolo del 2020, infatti, la nostra Tv di Stato aveva acquistato il format del reality per ulteriori tre anni, dunque fino al 2023. Un accordo che Rai ha onorato fino alla fine ma, nell’ottica di dover reinvestire economicamente per poi proporre un reality da sole sei prime serate l’anno, si prefigura come un gioco che non vale più la candela.

