Igor Zeetti, ex frequentazione di Perla Vatiero (oggi nuovamente fidanzato con Giulia), ha rotto il silenzio parlando delle attuali dinamiche della Casa del Grande Fratello.

Intervistato per Lollo Magazine, Igor ha svelato per quale motivo ha chiuso la sua frequentazione con Perla:

Ed in merito al triangolo tra Perla, Mirko e Greta, l’ex di Temptation Island ha precisato:

Devo essere onesto, non sto seguendo il Grande Fratello, essendo un format per me poco interessante, viste anche le dinamiche che si sono create. Penso che ognuno sia libero di prendere le scelte che meglio crede. Bisogna solo avere l’onestà di apparire per quello che siamo, e non per quello che potrebbe piacere al pubblico.