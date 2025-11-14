“Ignorante!”, Achille Lauro contro Paola Iezzi a X Factor

Durante la quarta puntata dei Live di X Factor non sono mancati momenti accesi, soprattutto a causa di un confronto piuttosto duro tra Achille Lauro e Paola Iezzi. La discussione è nata dopo l’esibizione di Viscardi, artista del team di Iezzi, che ha proposto una versione jazz de Il cielo in una stanza, brano simbolo di Gino Paoli. Una scelta stilistica che ha immediatamente diviso il tavolo dei giudici.

Lauro, infatti, ha espresso un giudizio molto netto, affermando che pur apprezzando Viscardi e le sperimentazioni, questa reinterpretazione non avrebbe funzionato e avrebbe tolto intensità a un pezzo intramontabile della musica italiana. Anche Jake La Furia ha condiviso la stessa impressione, ritenendo che la direzione intrapresa per il brano non rendesse giustizia all’originale.

La replica di Paola Iezzi non si è fatta attendere. La giudice ha difeso con forza la scelta artistica, giudicando eccessiva la reazione di Lauro e definendola addirittura ignorante: “È una reazione così ignorante […] Stai facendo una figuraccia, te ne renderai conto quando rivedrai questo video”.

Un commento che ha subito acceso ulteriormente gli animi. Jake La Furia è intervenuto sostenendo che criticare un’interpretazione non significa mancare di cultura musicale, e rivendicando il ruolo dei giudici nel dare pareri sinceri.

Gabbani difende Iezzi

In supporto a Paola Iezzi è arrivato Francesco Gabbani, che ha apprezzato la versione proposta da Viscardi, affermando che lo stile gli ricordava certe atmosfere alla Chet Baker. Una considerazione che però non ha convinto Lauro, che ha invitato il collega a non paragonare il brano a figure così iconiche del jazz. Ha poi aggiunto che, nonostante la performance fosse vocalmente buona, l’effetto complessivo non lo aveva colpito.

Dopo diverse puntate caratterizzate da un clima relativamente tranquillo, questa settimana ha riportato a galla tensioni e visioni artistiche contrastanti, un ingrediente che spesso rende il talent di Sky ancora più vivace agli occhi del pubblico..