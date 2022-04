Nelle passate ore è stata sganciata una bomba sulla coppia formata da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. A farlo è stato Alessandro Rosica, meglio noto come ‘Investigatore social’, il quale ha parlato di un presunto – a suo dire certo – tradimento di Ignazio a scapito della Rodriguez.

Quanto trapelato nelle passate ore si tratta di un mero gossip che tuttavia la coppia protagonista formata da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez avrebbe preferito al momento non commentare in maniera esplicita.

Ma cosa ha svelato, nel dettaglio, l’esperto di gossip popolare su Instagram? Ecco le sue parole:

Ignazio Moser ci ricasca e domenica sera avrebbe passato la serata con una donna non famosa tradendo così Cecilia per l’ennesima volta. Non mi sento di citare questa donna siccome è sposata e con figli. Ho tutto documentato.