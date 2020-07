Ignazio Moser replica a ex gieffina: “Per avere personalità parla di me e Cecilia?” – VIDEO

A meno di 24 ore dalla frecciatina dell’ex gieffina Barbara Alberti contro Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, è arrivata la replica del ragazzo. Nonostante la vacanza in Sicilia insieme alla fidanzata, a Jeremias Rodriguez ed alla compagna di quest’ultimo, Ignazio non ha particolarmente gradito le parole della ex concorrente dell’ultimo GF Vip ed ha preferito replicare con un duro video proprio tramite le Instagram Stories del cognato, poi pubblicate anche sul suo profilo.

Ignazio Moser replica a ex gieffina dopo frecciatina

Barbara Alberti in collegamento con la trasmissione Ogni Mattina, ieri aveva commentato in modo critico i desideri espressi da Ignazio Moser per il suo compleanno ed in merito aveva asserito:

Lui è famoso per essere figlio di suo padre Francesco Moser, Cecilia Rodriguez per essere sorella di Belen… Forse dovrebbero entrambi desiderare di avere una personalità loro…

Parole, queste, che non sono andate giù alla coppia ed in particolare ad Ignazio che durante la sua vacanza ha deciso di dedicarle una replica via social:

Abbiamo un messaggio per le signore che si occupavano un tempo delle rubriche a luci rosse, nel 1983 per la precisione.

Così ha esordito Moser, sarcasticamente, sostenuto dal cognato Jeremias e riferendosi a Barbara Alberti, pur senza mai citarla.