Ignazio Moser, problemi di salute: stop ai social, le sue parole

Hanno destato una certa preoccupazione le parole di Ignazio Moser che nelle passate ore ha annunciato la sua decisione di spegnere per un po’ i social. Il motivo? Alcuni problemi di salute accusati dall’ex concorrente del GF Vip e fidanzato di Cecilia Rodriguez che lo avrebbero spinto ad indagare sulle cause del suo malessere.

Ignazio Moser annuncia l’allontanamento dai social: ecco perché

Con una Instagram Stories, Ignazio Moser ha fatto sapere l’intenzione di allontanarsi momentaneamente dai social, motivando la sua decisione con una Story su Instagram in cui ha scritto:

Purtroppo ho dei piccoli problemi di salute che mi stanno dando noia da ormai parecchi giorni. Sto cercando di capire cosa sia e come curarmi… Spero non sia niente di preoccupante, ma staccherò tutto per alcuni giorni. Vi terrò aggiornati.

Un messaggio giunto come un fulmine a ciel sereno e rispetto al quale non sono emersi altri dettagli sui problemi di salute citati da Ignazio. La speranza è che non sia nulla di grave e che l’ex gieffino possa tornare nuovamente ad essere sereno. In questo periodo non mancherà certamente il supporto della fidanzata Cecilia Rodriguez, con la quale sta vivendo un momento molto felice.