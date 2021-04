Sta arrivando il “super macho” dell’Isola dei Famosi: Ignazio Moser (aereo permettendo). Iva Zanicchi, ospite di Casa Chi, ha commentato l’ingresso del fidanzato di Cecilia Rodriguez. Riuscirà l’ex gieffino a tenere alto lo spirito dei naufraghi attualmente concentrato più sulle liti che su altro?

Ignazio Moser all’Isola: parla Iva Zanicchi

Iva Zanicchi, opinionista dell’Isola dei Famosi, come molti è in trepidante attesa in vista dell’ingresso di Ignazio Moser tra i naufraghi del reality, a patto che sia però da solo. Ecco le parole della cantante sul futuro concorrente:

Lui è fidanzato con la sorella della Belen. E’ un bellissimo ragazzo ma anche lei entra? La fidanzata entra all’Isola? Se entra solo meglio. Lui deve essere solo a disposizione. Mi diverte, mi diverte… lui mi piace.

La Zanicchi in merito a Moser ha aggiunto:

C’è bisogno di qualcuno che si dia una mossa. E’ un bel ragazzo…

Nel frattempo Ignazio si è trovato di fronte al primo ostacolo di questa sua nuova avventura che lo vedrà protagonista sul piccolo schermo. Il giovane è infatti rimasto bloccato in Messico come riferisce 361Magazine: “ha perso il volo per l’Honduras”. Nulla di grave, sia chiaro, ma ciò potrebbe comportare qualche piccolo ritardo rispetto alla sua partecipazione all’Isola. Staremo a vedere…