Ignazio Moser all’Isola dei Famosi: ecco la data del suo ingresso

La partecipazione di Ignazio Moser all’Isola dei Famosi sarebbe confermata, parola di Very Inutil People. A quanto pare è tutto pronto per lo sbarco in Honduras del fidanzato di Cecilia Rodriguez, pronto ad “incendiare” gli animi dei naufraghi presenti.

Ignazio Moser all’Isola dei Famosi, la data dell’ingresso

Ignazio Moser dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, avrebbe deciso di riprovarci con un altro reality show, approdando all’Isola dei Famosi tra qualche settimana:

Sembrava che l’ex ciclista non fosse del tutto convinto oppure che la minore delle sorelle Rodriguez non fosse poi così entusiasta di questa decisione. Il motivo? La gelosia!

Queste le parole di Very Inutil People così come avevano rivelato pure le Chicche di gossip di Chi Magazine nel numero uscito in edicola lo scorso mercoledì mattina:

L’Isola dei famosi 15 è stata allungata fino al 7 giugno e il programma è alla ricerca di nuovi naufraghi. – si legge tra le pagine del settimanale Chi – Tra i contatta, un ex gieffino: Ignazio Moser, che ha preso del tempo per decidere se partire o no. L’ostacolo da superare per la scelta? La gelosia della fidanzata Cecilia Rodriguez.

Quando entrerà in gioco Moser? Sempre secondo il portale di gossip, il suo “sbarco” è previsto per il prossimo 26 aprile: contenti?