Ignazio Moser pronto per sbarcare sull’Isola dei Famosi? A quanto pare questa ipotesi potrebbe trasformarsi in realtà nel giro di un paio di settimane, o quasi… secondo ciò che riporta Chi Magazine, infatti, ci sarebbe un “impedimento”: la gelosia di Cecilia Rodriguez.

L’Isola dei famosi 15 è stata allungata fino al 7 giugno e il programma è alla ricerca di nuovi naufraghi. – si legge tra le pagine del settimanale Chi – Tra i contatta, un ex gieffino: Ignazio Moser, che ha preso del tempo per decidere se partire o no. L’ostacolo da superare per la scelta? La gelosia della fidanzata Cecilia Rodriguez.

Riuscirà la sorella di Belen a guardare buona buona da casa il suo fidanzato mostrare i muscoli scolpiti dopo mesi di allenamento al fianco di Andrea Damante?

Ed intanto se Ignazio Moser entrasse a far parte del cast de L’Isola dei Famosi, il famoso “veto” tirato fuori da Sossio Aruta andrebbe a farsi benedire:

Avevo fatto il provino per l’Isola dei Famosi ma non c’era spazio per ex gieffini in questa edizione. Ci riproverò, perché è il mio sogno da sempre.