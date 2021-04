Ignazio Moser: quando sbarca all’Isola dei Famosi? C’è la data ufficiale

C’è chi lo aspettava nella puntata di ieri dell’Isola dei Famosi, ma Ignazio Moser continua a farsi desiderare. Il figlio del grande campione di ciclismo e fidanzato di Cecilia Rodriguez, nei giorni scorsi è stato protagonista di una brutta disavventura a pochi giorni dallo sbarco ufficiale in Honduras.

Ignazio Moser all’Isola dei Famosi: ecco quando

Adesso però è certo: Ignazio Moser arriverà all’Isola dei Famosi ufficialmente nella puntata di giovedì 29 aprile del reality, come sempre in onda in leggera differita. Il suo approdo, come sperato, contribuirà a modificare ulteriormente gli equilibri in Honduras.

Il suo ingresso, a quanto pare, era previsto già nella puntata di ieri ma i tempi si sono inevitabilmente allungati. Ignazio qualche giorno fa è stato vittima di un piccolo imprevisto, poiché sarebbe rimasto bloccato in Messico. Terminata la quarantena obbligatoria, il fidanzato della sorella di Belen è pronto a mettersi in gioco.

La scorsa settimana ad approdare in Honduras sono stati gli Arrivisti, ovvero il gruppo formato da Matteo Diamante, Rosaria Cannavò, Emanuela Tittocchia e Manuela Ferrera.

Ma quando finisce ufficialmente l’Isola dei Famosi? Inizialmente prevista per il 31 maggio, l’ultima puntata potrebbe subire delle ulteriori modifiche in quanto se ne starebbe ridiscutendo proprio in questi giorni.