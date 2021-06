Nelle ultime ore Ignazio Moser, reduce dall’Isola dei Famosi 2021, ha deciso di aprire la sua valigia e ripercorrere con la mente gli indelebili momento vissuti in Honduras fino a pochi giorni fa. L’ex naufrago ha coinvolto in questo momento nostalgia anche la compagna Cecilia Rodriguez.

Ignazio Moser rivive i momenti dell’Isola

Attraverso le sue Instagram Stories, Ignazio Moser si è cimentato nell’apertura della sua valigia descrivendone parte del contenuto, da un paio di pantaloni usati come cuscino, passando per i cocchi impiegati come “piatti”, fino alla sacca con il suo nome ed ancora il coltello usato per cacciare:

Il coltello che usavo per cacciare, distrutto ovviamente, lo usavo anche come specchio! Era l’unica cosa che vedevo della mia rasata…

Moser ha anche postato due scatti in cui è immortalato proprio con in mano il coltello e la sacca, scrivendo nella didascalia:

Le mie due ancore di salvezza sull’Isola, il coltello per le mie avventure tra scogli e boschi e la sacca trasformata in cuscino per affrontare le lunghe notti stellate #momentonostalgico #isoladeifamosi.

Un ricordo, il suo, che qualcuno ha subito voluto criticare in modo immotivato:

Sembra che tu sia sbarcato sulla luna anziché in un’isola, non eravate abbandonati a voi stessi, avevate medici, operatori e supporter. Finitela di fare gli eroi. Potevate andare in Africa a fare volontariato dove veramente esiste povertà e fame. Eravate stipendiati, allora zitti. Eroi non siete…

Ignazio però ha voluto rispondere a tono al commento sinceramente fuori luogo, replicando: