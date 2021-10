Ignazio Moser, problemi di salute: come sta? “Fattori fisici e psicologici”

Solo nei giorni scorsi, Ignazio Moser aveva annunciato su Instagram di non stare bene da qualche tempo e di avere bisogno di staccare per un po’ dai social al fine di potersi sottoporre ai controlli necessari a comprendere cosa stia accadendo al suo fisico. Nessun dettaglio sui problemi di salute in atto. Nelle passate ore però è tornato ad aggiornare i suoi follower.

Ignazio Moser aggiorna sul suo stato di salute

L’ex gieffino ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi, Ignazio Moser ha tranquillizzato i suoi fan dopo l’ultimo preoccupante messaggio postato nei giorni scorsi in merito al suo stato di salute. L’ex ciclista aveva spiegato che pur non conoscendo i ver motivi del suo malessere aveva deciso di staccare per un po’.

Dopo i primi accertamenti ancora il quadro non sarebbe del tutto chiaro ma pare che le ragioni del suo stato siano da attribuire ad una serie di fattori fisici e psicologici e proprio sull’importanza della salute mentale Moser ha voluto mettere l’accento nella sua ultima Story su Instagram: